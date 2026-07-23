Саудовская Аравия: KLM объявила, что полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), аэропортов Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и Эр-Рияда имени короля Халеда (RUH/OERK) в Саудовской Аравии остаются приостановленными как минимум до 6 сентября из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.