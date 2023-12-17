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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Егорова: «Начинаю разгоняться, это заметно, я это чувствую. От гонки к гонке прихожу в свое оптимальное состояние»

Сегодня Егорова стала второй в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе – Я начинаю разгоняться, это видно, это заметно, я это чувствую.

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