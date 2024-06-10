Трудяжки тыла без отдыха продолжают плести сети для наших защитников 💪 Панфиловцы изготовили юбилейную, 50- ю сеть, размером 3 х 6,5 м! Спасибо, что помогаете! 🇷🇺.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трудяжки тыла без отдыха продолжают плести сети для наших защитников 💪 Панфиловцы изготовили юбилейную, 50- ю сеть, размером 3 х 6,5 м! Спасибо, что помогаете! 🇷🇺.