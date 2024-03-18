Скрипаль, "Новичок" и "рука Москвы": Захарова высмеяла поиски пропавшей британской принцессы

В МИД России прокомментировали новости Лондона по поводу нашедшейся принцессы Уэльской.Накануне британская газета The Sun радостно оповестила, что пропавшая принцесса Кейт Миддлтон, наконец, появилась на людях.
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