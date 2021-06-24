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МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России

МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России

Слова официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах, вызывают недоумение, заявили в МИД России.

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