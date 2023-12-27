Архангельская область планирует увеличить объем несырьевого экспорта

Об этом сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский. Он отметил, что на эти цели направлена программа развития экспорта в Поморье, которую утвердили на заседании областного правительства.
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