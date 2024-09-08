Прощай, боец Хвалдимир. Как жил и погиб русский кит-шпион

Погиб легендарный белуха Хвалдимир. Пять лет назад его обнаружили у берегов Норвегии и заподозрили в шпионаже в пользу России.
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