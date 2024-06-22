Глава СК: идет работа над раскрытием преступлений немецко-фашистских захватчиков

Необходимо обсудить возможные коррекции в уголовно-процессуальном кодексе (УПК), после которых можно будет начать процесс расследования и рассмотрения в суде дел, созданных по отношению уже умерших фигурантов преступлений против мира и безопасности человечества в ходе Великой Отечественной войны.
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