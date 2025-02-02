Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

Стоматолог стал самой высокооплачиваемой профессией в стране в 2025 году. Зубной 3D-моделировщик может рассчитывать на зарплату до 900 тысяч рублей в месяц, а главный врач стоматологической клиники — от 700 тысяч.
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