В центре очередного раунда переговоров, похоже, будет 5-я статья НАТО, поставки энергоресурсов и ослабление санкций.
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План у Трампа, как и у США в целом один: УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ, КАК И К ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ МИРА, МЕШАЮЩИХ ИХ МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ.
Нужен Сталин от слова СТАЛЬ, а не юрист ......
Всё вернётся на круги своя. Очень хитрые схемы под соусом привлекательности для российского бизнеса. Украина опять будет воровать наш газ из трубопровода. А американцы будут снимать сливки с наших ресурсов. И европейцы получат желаемое - введут свои войска (разместят свои контингенты) на Украине. Все будут в шоколаде. А Россия будет у них под шляпой. Для этого мы воевали 5 лет?
Хороший трафик: из Владика - в Калифорнию, прямо Русско-Американская компания