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Мировое обозрение

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Xiaomi ведёт переговоры о совместном производстве электромобилей с Brilliance и Chery

Xiaomi ведёт переговоры о совместном производстве электромобилей с Brilliance и Chery

К серийному производству электромобилей китайская компания Xiaomi намерена приступить в следующем году, но наличие воли основателя и намерений вложить в это направление $10 млрд за десять лет ещё не формируют достаточных для успеха этого проекта условий.

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