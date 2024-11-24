Сильный туман не помешал более 20 тыс. жителям Ульяновска посетить выставку трофейной техники НАТО «Сила V правде - гордость и победа»

Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» – это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов.
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