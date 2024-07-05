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Кто выдал фашистам Зою Космодемьянскую

Кто выдал фашистам Зою Космодемьянскую

Имя юной Зои Космодемьянской известно всем. Бесстрашная разведчица, погибшая после ужасающих пыток, до последнего вздоха осталась верна Родине.

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Комментарии
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Jolie
Клубков был предателем, но изначально жители могли доложить фашистам, а потом уже Зою схватили в точке встречи с Клубковым.(с) я же Вам написала- в статье об этом рассказано. Историки  в архивах всё уже нашли. Вы же говорите -рассуждаете ,понимаю ,НО (зачем изобретать велосипед!!)- уже  известно -кто выдал Зою.
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21 час.
Валерий Протасов
Зоя просто настоящий герой! Вечная память и молитвы за неё!
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16 час.
Валерий Протасов
И не стыдно было немцам так обращаться с женщиной?
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1 час.

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