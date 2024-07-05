Кто выдал фашистам Зою Космодемьянскую

Jolie

Клубков был предателем, но изначально жители могли доложить фашистам, а потом уже Зою схватили в точке встречи с Клубковым.(с) я же Вам написала- в статье об этом рассказано. Историки в архивах всё уже нашли. Вы же говорите -рассуждаете ,понимаю ,НО (зачем изобретать велосипед!!)- уже известно -кто выдал Зою.