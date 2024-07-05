Имя юной Зои Космодемьянской известно всем. Бесстрашная разведчица, погибшая после ужасающих пыток, до последнего вздоха осталась верна Родине.
Кто выдал фашистам Зою Космодемьянскую
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Jolie
Клубков был предателем, но изначально жители могли доложить фашистам, а потом уже Зою схватили в точке встречи с Клубковым.(с) я же Вам написала- в статье об этом рассказано. Историки в архивах всё уже нашли. Вы же говорите -рассуждаете ,понимаю ,НО (зачем изобретать велосипед!!)- уже известно -кто выдал Зою.
Ответить
21 час.
Валерий Протасов
Зоя просто настоящий герой! Вечная память и молитвы за неё!
Ответить
16 час.
Валерий Протасов
И не стыдно было немцам так обращаться с женщиной?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии