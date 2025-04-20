ВС РФ разорвали врага на Курщине: Карта специальной военной операции на Украине на 20 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВооружённые силы Российской Федерации продолжают развивать наступление на ключевых участках границы с Украиной.