Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Рахимов о «Рубине» в РПЛ: «Нужно усиление, здесь другие скорости. Пока мы угадали с теми, кого взяли»

В стартовых турах Мир РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1). «Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх