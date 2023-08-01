Рахимов о «Рубине» в РПЛ: «Нужно усиление, здесь другие скорости. Пока мы угадали с теми, кого взяли»

В стартовых турах Мир РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1). «Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся.
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