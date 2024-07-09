На фронте поймали убийцу – подельника одесского нациста Стерненко

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Strannik Mr
А почему до сих пор не повесили эту сволочь? В аду эту тварь давно заждались.
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14 час.

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