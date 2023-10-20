Стало известно о взрывах в Кривом Роге

На Украине в городе Кривой Рог произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.