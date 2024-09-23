Второй сезон аниме “Мой счастливый брак” стартует в январе 2025 года Издатель...

Второй сезон аниме “Мой счастливый брак” стартует в январе 2025 годаИздательство Kadokawa и авторы аниме-адаптации ранобэ “Мой счастливый брак” (Watashi no Shiawase Kekkon) из студии Kinema Citrus сообщили о том, что второй сезон их проекта будет транслироваться с января 2025 года.