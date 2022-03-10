Казахстанские ватерпольные клубы снялись с чемпионата России

Российское издание «Реальное время» сообщило о снятии казахстанских ватерпольных клубов с чемпионатов России на фоне спортивных санкций против этой страны.

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