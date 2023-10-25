Как умирали шальные императрицы «галантного века»

В России XVIII век можно назвать не только эпохой галантности, но и временем шальных императриц. Так уж получилось, что в течение целого столетия в интригах вокруг престола побеждали одни дамы, которые, впрочем, надолго у руля Российской империи не задерживались, умирая одна за одной.