Ферстаппена, Хэмилтона и еще четырех гонщиков вызвали к стюардам после квалификации к Гран-при Мехико

Целому ряду гонщиков грозят штрафы после квалификации к Гран-при Мехико. К стюардам вызвали следующих пилотов за предполагаемые нарушения: Макса Ферстаппена («Ред Булл»), Джорджа Расселла («Мерседес»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин») за блокировки Логана Сарджента («Уильямс») за обгон под желтыми флагами Льюиса Хэмилтона («Мерседес») за превышение скорости под желтыми флагами Кроме того, судьи побеседуют с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой и представителями «Уильямса» из-за инцидента с наездом японца на оборудование коллектива из Гроува.
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