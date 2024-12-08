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Килиан Мбаппе: «Я нос сломал за сборную Франции, а люди говорят, что мне плевать на нее. На Евро-2020 меня называли обезьяной, валили ответственность за провал – нет проблем»

«На Евро-2020 люди лгали с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной – без проблем. На меня валили ответственность за провал – без проблем.

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