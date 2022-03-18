Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Ника Кириоса – 7:6, 5:7, 6:4.

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