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Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг

В Таджикистане сообщили о комиссиях, которые отправились в города России с целью проверить условия жизни мигрантов в нашей стране.

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Комментарии
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Nata
Они , что Россию за свою колонию считают? Не пора ли поставить их на место.
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8 час.
Сергей БСА
Опять бла- бла- бла . вот мы,  вот сейчас. если они. то мы тогда. сколько можно сопли жевать.
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6 час.
59
Тупость зашкаливает или они сюда решили перебраться? Свои кишлаки пусть обустраивают! Вытащили на свою голову из средневековья! Пу, дай пиз...лей Хуснуллину. Когда, шакалы, вы нажретесь?!
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2 час.

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