Премьер Армении нанёс неожиданный удар по спикеру парламента: "Все будут в узде!"

Правоохранители республики представили ходатайство об аресте жены брата Алена СимонянаАгентство "Sputnik" со ссылкой на свои источники утверждает, что в Армении задержали супругу брата спикера парламента Ани Геворкян.
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