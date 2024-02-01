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Премьер Армении нанёс неожиданный удар по спикеру парламента: "Все будут в узде!"

Премьер Армении нанёс неожиданный удар по спикеру парламента: "Все будут в узде!"

Правоохранители республики представили ходатайство об аресте жены брата Алена СимонянаАгентство "Sputnik" со ссылкой на свои источники утверждает, что в Армении задержали супругу брата спикера парламента Ани Геворкян.

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