Россия выделит кредитов различным странам на 1,6 трлн рублей

В пояснительной записке к новому проекту федерального бюджета говорится, что в ближайшую трёхлетку Россия планирует выдать по $5,2 млрд в год государственных финансовых и экспортных кредитов другим странам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии