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Царьград

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В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Лёвы Би-2*

В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Лёвы Би-2*

Видео поджога двери квартиры лидера группы «Би-2» появилось в одном из телеграм-каналов.В Москве дверь квартиры лидера группы «Би-2» Лёвы (Егора Бортника)* подожгли неизвестные и выложили видео поджога в один из закрытых телеграм-каналов.

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