В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Лёвы Би-2*

Видео поджога двери квартиры лидера группы «Би-2» появилось в одном из телеграм-каналов.В Москве дверь квартиры лидера группы «Би-2» Лёвы (Егора Бортника)* подожгли неизвестные и выложили видео поджога в один из закрытых телеграм-каналов.