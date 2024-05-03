«Это реальный темп W15». Льюис Хэмилтон не удивлен 12-му месту в спринт-квалификации

«Это реальный темп W15». Льюис Хэмилтон не удивлен 12-му месту в спринт-квалификацииLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признал, что 12-е место спринт-квалификации в Майами было для него максимально возможным результатом.