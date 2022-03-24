Телеканал "КРЫМ 24"

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В школы Керчи поступили сообщения о «минировании»

В школы Керчи поступили сообщения о «минировании», корреспонденту «Крым 24» подтвердили эту информацию в пресс-службе администрации города.

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