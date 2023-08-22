Спички - не игрушка

85 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    А если этот кораблик с бармалеями, того... рыбкам на корм... А то говорят, мины всякие плавают...ГЕНЕРАЛОВ-МЯТЕЖНИ...
  • Кошмар
    прЕпонов...😀Что тебе дала Род...
  • Сергей Иовенко
    "то ему не надо платить за армию" Напишу немного не по теме, но суть одна и та же. Случай из жизни; далёкие 2000 годы...Что тебе дала Род...

Все строят США. Вслед за Индией и Китаем - теперь и КНДР. Ким Чен Ын отказал Байдену во встрече

Все строят США. Вслед за Индией и Китаем - теперь и КНДР. Ким Чен Ын отказал Байдену во встрече

Наверное, плохо, когда ты твёрдо помнишь, что ещё недавно был самым главным в мире, а теперь вот не пускают на порог даже в страны, которые и на глобусе то не знаешь, где находятся? Ну, вы поняли,о ком я.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх