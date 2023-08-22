Все строят США. Вслед за Индией и Китаем - теперь и КНДР. Ким Чен Ын отказал Байдену во встрече

Наверное, плохо, когда ты твёрдо помнишь, что ещё недавно был самым главным в мире, а теперь вот не пускают на порог даже в страны, которые и на глобусе то не знаешь, где находятся? Ну, вы поняли,о ком я.
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