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Проявил храбрость: Леонид Агутин прямо во время концерта высказал свою позицию о ситуации на Украине

Проявил храбрость: Леонид Агутин прямо во время концерта высказал свою позицию о ситуации на Украине

После начала специальной операции на Украине мир российского шоу-бизнеса разделился на 2 лагеря. Одни звёзды поддержали действия Кремля, а другие резко осудили их.

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