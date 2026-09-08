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Царьград

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Юра Борисов посетил вечеринку Сальмы Хайек в Голливуде

Юра Борисов посетил вечеринку Сальмы Хайек в Голливуде

Актер Юра Борисов стал гостем на вечеринке по случаю дня рождения Сальмы Хайек в Голливуде. Среди приглашённых были Тайка Вайтити и Рита Ора.

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