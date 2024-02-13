Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ковалев
    Сочи - армянский рай...Названы самые жел...
  • Игорь Петров
    Работать не пробовали? Дамбу построить?Столица ДР Конго ...
  • Misha Glusch
    так пусть австолопитеки объявят войну Китаю...Почему в Китае пр...

Продажа российского «Яндекса»: что делать инвесторам

Продажа российского «Яндекса»: что делать инвесторам

Нидерландская Yandex N. V. объявила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей. Финансисты рассказали «Снобу», что будет с акциями «Яндекса» после раздела бизнеса и что делать владельцам ценных бумаг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх