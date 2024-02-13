Продажа российского «Яндекса»: что делать инвесторам

Нидерландская Yandex N. V. объявила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей. Финансисты рассказали «Снобу», что будет с акциями «Яндекса» после раздела бизнеса и что делать владельцам ценных бумаг.
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