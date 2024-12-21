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Теракт на рождественской ярмарке в Германии – погибли 11 человек

Теракт на рождественской ярмарке в Германии – погибли 11 человек

Крупный теракт произошел в Германии. 20 декабря 2024 года ориентировочно в 19:04 часов по местному времени в городе Магдебурге (федеральная земля Саксония-Ангальт) водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке.

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