Теракт на рождественской ярмарке в Германии – погибли 11 человек

Крупный теракт произошел в Германии. 20 декабря 2024 года ориентировочно в 19:04 часов по местному времени в городе Магдебурге (федеральная земля Саксония-Ангальт) водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке.