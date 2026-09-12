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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ненахов о Мостовом: «Если он ушел из «Зенита», были поводы и причины, почему вышел на 83‑й минуте»

Защитник « Локомотива » Максим Ненахов прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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