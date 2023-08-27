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В Приморье осудили мошенника за сдачу несуществующих квартир

В Приморье осудили мошенника за сдачу несуществующих квартир

Во Владивостоке осужден мошенник в сфере недвижимости, сообщает PRIMPRESS. Ленинским районным судом Владивостока за мошенничество осужден мужчина.

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