Аналитик заявил о странном поведении рубля в конце февраля

На новой неделе февраля рубль будет двигаться непривычным образом, так как сейчас при высоком спросе валютное предложение снижается, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Праймом».
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