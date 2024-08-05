«Уютстрой» принял участие в благотворительном аукционе «Искусство Победы» в поддержку бойцов СВО

В Симферополе прошел благотворительный аукцион «Искусство Победы» в поддержку бойцов СВО. Организатором события выступила Крымская республиканская общественная организация «Матери Крыма — Солдатам Отечества» (руководитель Екатерина Артемина) совместно с руководителем центра развития «Авокадо» и проекта «АртКрым" Алёной Барабан.
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