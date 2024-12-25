В Самарской области сотрудники полиции продолжают вести работу с пенсионерами, направленную на профилактику кибермошенничества

В Чапаевске, на базе Дома общественных организаций, состоялся семинар. Его участниками стали активисты местного отделения «Союза пенсионеров России», старший оперуполномоченный группы по профилактике и раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ОУР, майор полиции Евгений Исаев и инспектор по пропаганде отделения Госавтоинспекции, лейтенант полиции Юлия Беляйкина.