Завтра в Крыму рассматривают дело журналистки Анны Гажала, которую судят за клевету.Человека продержали под стражей в СИЗО 7 месяцев!Все это время я специально не писала об этом, чтобы не оказывать давление и очень надеялась, что следствие со всем разберется.