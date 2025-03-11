Завтра в Крыму рассматривают дело журналистки Анны Гажала, которую судят за клевету.Человека продержали под стражей в СИЗО 7 месяцев!Все это время я специально не писала об этом, чтобы не оказывать давление и очень надеялась, что следствие со всем разберется.
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