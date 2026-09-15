Оплата блогеров может не отражать их вклад в продажи

Гонорары блогеров в недвижимости могут не соответствовать их влиянию на решение покупателя. При затратах на маркетинг до 1,5 миллиона рублей вознаграждение за сделку нередко ограничивается 30 тысячами.
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