ВС РФ уничтожили под Одессой хаб с военными грузами из Европы

Российские войска нанесли мощный удар по логистической системе ВСУ под Одессой. Под атаку попал центр "Новой почты", который, как сообщили в Минобороны России, использовали для хранения и дальнейшего распределения военных грузов, прибывавших на украинские земли из евростран.