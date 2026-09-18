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ВС РФ уничтожили под Одессой хаб с военными грузами из Европы

ВС РФ уничтожили под Одессой хаб с военными грузами из Европы

Российские войска нанесли мощный удар по логистической системе ВСУ под Одессой. Под атаку попал центр "Новой почты", который, как сообщили в Минобороны России, использовали для хранения и дальнейшего распределения военных грузов, прибывавших на украинские земли из евростран.

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