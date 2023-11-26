Я знаю, как ты провел этим летом: «Иррациональный человек» Вуди Аллена

Драма «Иррациональный человек» — 48-й фильм известного американского режиссера и сценариста Вуди Аллена — еще одно высказывание мастера о преступлении и наказании с явными и скрытыми отсылками к роману Достоевского.
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