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Синоптик Тишковец предрек аномально теплую последнюю неделю октября

Синоптик Тишковец предрек аномально теплую последнюю неделю октября

В России конец октября будет аномально теплым. К улучшению погоды в ближайшие дни приведет ослабевающий циклонический вихрь, который несколько суток влиял на погодные условия на юге России.

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