Зуд купальщика: Роспотребнадзор напомнил об опасности церкариев в водоемах

Ведомство перечислило простые меры предосторожности для защиты кожи во время летнего отдыха у воды.В России каждый год фиксируются случаи церкариального дерматита — паразитарного поражения кожи, которое в народе называют «зудом купальщика».
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