НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

84 подписчика

ВС России во время ночного массированного удара применили ракеты «Циркон»

ВС России во время ночного массированного удара применили ракеты «Циркон»

Российские Вооруженные силы в ходе ночного удара применяли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Были поражены металлургические и химические предприятия, объекты ТЭК и ВПК Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…