ВС России во время ночного массированного удара применили ракеты «Циркон»

Российские Вооруженные силы в ходе ночного удара применяли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Были поражены металлургические и химические предприятия, объекты ТЭК и ВПК Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
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