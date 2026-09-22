ВС России во время ночного массированного удара применили ракеты «Циркон»

Российские Вооруженные силы в ходе ночного удара применяли гиперзвуковые ракеты «Циркон». Были поражены металлургические и химические предприятия, объекты ТЭК и ВПК Украины, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.