Возможно, через несколько месяцев премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет с горечью вспоминать свой новогодний отдых на Мадейре в январе 2025 […] The post Свалит ли Илон Маск правительство Великобритании? appeared first on Медиакратия.
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