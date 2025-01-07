Элтон Джон (Elton John) переосмысливает "Step Into Christmas" в новом клипе с Карой Делевинь (Cara Delevingne) в главной роли

Спустя более чем 50 лет после того, как Элтон Джон (Elton John) выпустил свою классическую песню “Step Into Christmas” (Шаг в Рождество), певец вернулся к синглу 1973 года и выпустил новое видео с Карой Делевинь (Cara Delevingne) в главной роли.
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