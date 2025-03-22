Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу красивый портрет американского лидера, созданный известным российским художником, который был успешно доставлен.
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