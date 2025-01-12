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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава саудовской лиги осудил приставания к болельщицам «Мальорки»: «Это не отражает нас как нацию. Сотни тысяч иностранцев наслаждаются дружелюбной к семьям и женщинам атмосферой»

«Мальорка» проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Джидде. После матча стало известно, что саудовские болельщики вели себя непристойно – «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали».

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